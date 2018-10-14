Gazetecilerden Öğrencilere Yardım

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ile Yedi Başak İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle, ortaokul öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye yardımı gerçekleştirildi.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, gazeteciler ile dernek görevlileri, Samiye Teymur Emine Ulusoy Ortaokulu'nu ziyaret etti. Öğrencilere kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan gazeteciler, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, eksikliklerin bir kişiyle tamamlanamayacağını ifade ederek, şunları aktardı:

"Vatanına milletine bağlı bireyler yetiştirmek için hepimiz gayret gösteriyoruz. Çocuklarımızın bu güzel günde mutluluğuna şahit olduk. Eksikliklerimizi hep birlikte aşacağız. Geniş bir camiayız. Şehitkamil bölgemizde 400'ün üzerinde okulumuz, 220 bin civarında öğrencimiz, 11 bin civarında öğretmenimiz var. Bu işi tek başına bizim yapabilmemiz mümkün değil. Medyamız da bu anlamda hakikaten bize çok destek oluyor. Güzel şeyler paylaşıldıkça daha lezzetli, daha güzel oluyor. Bu sorumluluk hepimizin sadece birimizin değil. Birlikte olduğumuz zaman güç ve kuvvet burada doğar."

GGC Başkanı İbrahim Ay, geleceğin teminatı olan öğrenciler için ellerinden gelen yardımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Bugün onların gözlerindeki mutluluğa şahit olduk. Öğrencilerimiz bizim sigortamız. Geleceğimiz onların elinde" diye kaydetti.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Eğitim gerçekten bizim için önemli, olmazsa olmazlarımızdan. Eğitim bizim bir parçamız değil özümüz her şeyimiz, geleceğimiz. İyiliğe inanıyoruz. Biliyoruz ki gelecek iyilikle gelecek. Bu nedenle GGC yönetimine yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.