Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem
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Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kapıköy Gümrük Kapısı ziyareti öncesi haber takibi yapan gazeteciler korona virüsü nedeniyle maskeli önlem aldı.

27.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:20
Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kapıköy Gümrük Kapısı ziyareti öncesi takibi yapan gazeteciler korona virüsü nedeniyle maskeli önlem aldı.


Sabah saatlerinde haber takibi için gümrük kapısına giden basın mensupları maske takarken, görevliler tarafından birbirleriyle tokalaşmamaları ve yabancılarla yakın temas sağlamamaları konusunda önerilerde bulundu. Maske takan gazeteciler, özçekim yaptı. Gazeteciler, daha sonra sınır kapısında alınan önlemleri ve kurulan sahra hastanelerinden görüntü çekti. - VAN

Kaynak: İHA

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