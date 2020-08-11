Gazetecilerden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
Ilgın'da görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Aytekin Yılmaz'ı ziyaret etti.
11.08.2020 14:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:43
Ilgın'da görev yapan gazeteciler ilçeye yeni atanan Kaymakam Aytekin Yılmaz'ı ziyaret etti.
Ilgın ilçesinde faaliyet yürüten bir grup gazeteci, ilçeye yeni atanan Kaymakam Aytekin Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, Ilgın'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin önemine değindi.
Gazeteciler ise Kaymakam Yılmaz'ı kutlayarak görevinde başarılar diledi.
Gazeteciler, Kaymakam Yılmaz'ın ardından, İlçe Emniyet Müdür vekilliğine atanan Komiser Hasan Kemal Aymayan'ı ziyaret etti.
Ziyaretlere Ilgın'da görev yapan gazeteciler, Ramazan Koç, Sıtkı çiftçi, Haydar Dilek, İbrahim Güzel, Aşkın Batuş ve Mustafa Elmalı katıldı.
Kaynak: AA