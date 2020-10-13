Gazetecilerden Kaymakam Türköz'e hayırlı olsun ziyareti
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Gazetecilerden Kaymakam Türköz'e hayırlı olsun ziyareti

13.10.2020 08:15 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:19
Gazetecilerden Kaymakam Türköz'e hayırlı olsun ziyareti

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ü ziyaret ederek görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri Magic FM sahibi Nuray Alpboga, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem, Gazete Karabük'ün sahibi Hakan Tucer ve Karabük Postası Gazetesinin sahibi Nurettin Acar'ın da hazır bulunduğu ziyarette Karabük ve Safranbolu'da cemiyet tarafından yapılan faaliyetler hakkında Kaymakam Türköz bilgilendirildi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Türköz, gazetecilere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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