Gazetecilerden Erciyes'e kış tırmanışı

ANKARA'dan 'Medya Trek' doğa sporları grubu üyesi gazeteciler, İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'e kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Ankara'dan yola çıkan basın mensuplarının ilk durağı Kayseri'de bulunan Eskiömerler İlkokulu oldu. Burada eğitim gören öğrencileri ziyaret eden gazetecileri, Etimesgut Belediyesi'nin hediyelerini verdi. 3 bin 916 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'na tırmanmak için yola çıkan gazeteciler, kamp alanına teleferik ile ulaştı. Bir süre dağ evinde dinlenen gazeteciler zirve için gece 02: 00 de yürüyüşe başladı. Soğu havaya rağmen 8 saatin ardından Erciyes'in zirvesine ulaşan gazeteciler birbirlerini tebrik etti. Bir süre manzaranın tadını çıkaran gazeteciler daha sonra inişe geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı