Gazetecilerden drone kursuna yoğun ilgi

12.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:56

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) tarafından drone kursu açıldı.

Daha önce sosyal medya ve diksiyon kursları düzenleyen KOGACE, şimdi de drone kursu açtı.

Yaklaşık 50 üyenin katıldığı kursun sonunda başarılı olanlara, drone ehliyeti verilecek.

KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri projelere değindi.

Kaplan, şunları söyledi:

"Bol keseden atıp savurganlık yapan değil, hizmet üreten bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Yaptığımız her projede ve etkinlikte, üyelerimize yönelik çalışmalar oluyor. Bu kapsamada ilk olarak açtığımız sosyal medya eğitimi ardından diksiyon kursumuzu tamamladık. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, drone eğitim kursunu başlattık. Sadece 3 ilde açılan kursları girişimlerimiz ve çalışmalarımız neticesinde İzmit'te açtık. Kursumuza ilgi çok yoğun. Bu bizleri sevindirdi. Üyelerimiz, 5 gün sürecek kurslarımızın ardından drone 1 resmi ehliyetlerini alacak. Artık meslektaşlarımız izinsiz uçmayacak, belgeleri ve ehliyetleri olacak. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA