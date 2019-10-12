Barış Pınarı'na destek artıyor!

12.10.2019 13:52

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ise, sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon amaçlı paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

EVRENSEL HUKUKA UYGUN

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Terörün bir insanlık suçu olduğu ve Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunun evrensel hukuka uygun olduğu belirtilen yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi;

MEŞRU MÜDAFAA HAKKI

"Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlamıştır.

Türkiye'nin en üst basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) olarak, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtını destekliyoruz.

GAZETECİLERE SALDIRIYA KINAMA

Öte yandan, Barış Pınarı Harekâtını Mardin'in Nusaybin ilçesinde takip eden meslektaşlarımızın bulunduğu otele teröristlerce ateş açılmış ve iki meslektaşımız yaralanmıştır. Toplumun haber alma hakkı için canlarını hiçe sayarak görevini yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, basın mensuplarına yapılan hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

YÜREKTEN İNANIYORUZ

Barış Pınarı Harekâtında yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine yürekten inanıyoruz."

MANİPÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti (BGC) ise, sosyal medya üzerinden dezenformasyon ve provokasyon amaçlı paylaşımlara dikkat çekti ve bunlara itibar edilmemesi çağrısı yaptı.

Terör örgütleri mensuplarıyla destekçilerinin, sosyal medya aracılıgˆıyla "Barış Pınarı Harekâtı"nın amaç ve hedeflerini çarpıtmaya yönelik algı operasyonlarına başvurduklarını hatırlatan Gazeteciler Cemiyeti, "Terör örgütleriyle terörist sevicilerin tuzaklarına düşmeyelim, algı oyunlarını bozalım." çağrısı yaptı.

TERÖR SEVİCİLİĞİYLE

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KARIŞTIRILMASIN

BGC açıklamasında, "İfade ve düşünce özgürlüğü farklı, terör örgütü propangası yapılması farklıdır. Yönlendirme amaçlı içerikleri ve terörizmi öven ve toplumda infial uyandırmaya yönelik kasıtlı paylaşımlara itibar etmeyelim. Vatandaşlar arasında ayrımcılığa yol açan, nefret suçu içerenmesajları ve bunları yayanlarıciddiye almayalım. Gerçek olmayan bir bilgi ve fotoğrafı sosyal medyada paylaşmayalım, yayılmasına hizmet etmeyelim." ifadelerine yer verilerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

BATI BASININA ÇAĞRI

Barış Pınarı Harekatı'nın3'üncü gününde, PYD/YPG'li teröristlerin görevinin başındaki gazetecileri hedef almasını da kınayan Gazeteciler Cemiyeti, bu konuda batı basınının sessiz kalmasına anlam verilemediğini kaydetti.

BGC, "Halkımızı doğru bilgilendirme adına sıfır bölgesinde fedekarca görev yapan meslektaşlarımızayönelik saldırıyı lanetliyor, arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Uluslararası basın örgütlerini gerçeklerin öğrenilmesinden korkan terörizme karşı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz." görüşünü kamuoyu ile paylaştı.

Kaynak: Bültenler