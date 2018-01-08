Gazeteciler Yeşim Salkım ile Coşacak

Hafta sonunda sahiplerini bulacak 4.Basın Ödülleri Gecesi'nde ünlü bir sanatçı sahne alacak. Söylediği birbirinden güzel eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Yeşim Salkım, Cumartesi akşamı Gaziantep'te, gazeteciler için sahneye çıkacak.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, 13 Ocak akşamı Şirehan Hotel'de gerçekleşecek Geleneksel 4.Basın Ödülleri gecesinde sahne almak üzere, ünlü sanatçı Yeşim Salkım ile anlaştı. Sayısız albümleri bulunan Yeşim Salkım aynı zamanda önemli tiyatro ve filmlerde de rol almış ünlü bir isim. Bu önemli gecenin sunucuları da belli oldu. Gecenin sunuculuğunu manken ve sunucu Dilay Korkmaz ve İlker Kurt yapacak. 2010 Mıss Turkey 4.güzeli de olan Dilay Korkmaz halen Star Tv'de Star Life programını sunuyor. İlker Kurt ise bir çok sinema filmi ve TV dizisinde rol alırken, son olarak çekimleri Gaziantep'te yapılan ve 8 Şubat'ta vizyona girecek olan Antepfıstığı filminde yer aldı.

"Muhteşem bir gece olsun"

GGC Başkanı İbrahim Ay, Basın Ödülleri Gecesi'nin her yıl ayrı bir heyecana sahne olduğunu belirterek, "Bu yılda yarışmamıza katılım yüksek düzeyde oldu. Bu önemli gecenin bir başka önemli özelliği, meslektaşlarımızın aileleriyle bu gece ye katılıyor olması. Yıl boyunca cefa çeken, zor koşullar altında görev yapan arkadaşlarımızın, değerli eşleriyle birlikte, gönüllerince eğlenmesini arzu ettik. Bu düşünceden hareketle değerli sanatçı Yeşim Salkım ile anlaştık. Yeşim hanım bu gecede bizlerle olacak. Dileğimiz muhteşem bir gece olsun. Tüm meslektaşlarımı bu geceye şimdiden davet ediyorum. Yarışma heyecanı yaşayan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP