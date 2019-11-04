Gazeteciler yaylada buluştu

04.11.2019 15:51

GAP Gazeteciler Birliği üyesi gazeteciler 1250 rakımlı Başkonuş yaylasında buluştu.



Birliğin yıl sonu değerlendirme toplantısını Kahramanmaraş'ın 1250 rakımlı Başkonuş Yaylası'nda yapıldı. Toplantıya birlik üyesi Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kilis ve Mardin'den katılan çok sayıda gazeteci katıldı. Yerel ve ulusal basının dünü bu günü konulu başlıkla yapılan konuşmalarda söz alan genel başkan vekili Hamit Özpolat "Cemiyetimiz aktif olmakla birlikte arzu ettiğimiz düzeyde ses getiren etkinlikleri 1-2 yıldır yapamadı, 2019 yılının başarılarının ödüllendirileceği 16.GAP Oscarı ödül töreninin çok görkemli olması için bir an evvel kolları sıvamalıyız" dedi.



Toplantı sonuç bölümünde konuşan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, "Bizim kuşak birçok yeniliği içinde yaşayarak gördü, deklerde kasetlerde parça aranıp istek cevaplanmaya başlandığı günlerden, modern bilgisayarlılarla bütün dünyaya yayın yapma imkanı bulundu, karasal yayından digital yayına geçildiği günümüzde kağıt gazetelerin geleceği bir 10 yıl sonra görünmüyor, o nedenle bütün gazeteler ve sektör kendini geleceğe hazırlamak zorundadır. Digital ve bilgi çağının gerisinde kalan sektörler çöpe tarihe gömüleceklerdir. Elinde bir tabletle günlük gazetelerin yayınların en net ve kesintisiz izlendiği döneme girdik ve bu yeni döneme hazır olmak zorundayız" dedi.



Kıymaz, mesleğin önemine de dikkat çekerek, "Dünyada önemli önemli fikir hareketleri ve siyasi hareketler gazeteciler öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. İçinde yaşadığımız kenti ve ülkemizi geleceğe taşıma vazifesi vebali her ne kadar yürütmenin omuzundaysa da bu vebal yürütme kadar basınının da omuzundadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA