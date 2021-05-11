Gazeteciler kan bağışladı
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Gazeteciler kan bağışladı

Gazeteciler kan bağışladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Zonguldak'ta Türk Kızılayı ile ZGC işbirliğinde TOKİ basın sitesinde kan bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Zonguldak'ta Türk Kızılayı ile ZGC işbirliğinde TOKİ basın sitesinde kan bağış kampanyası etkinliği düzenlendi.

Geleneksel hale getirilen kan bağış kampanyasının bu yıl ikincisi düzenlendi. Pandemi nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çekmek isteyen gazeteciler; aileleriyle birlikte mobil kan bağış aracında kan bağışladı. Sağlığı yerinde olan tüm duyarlı vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden ZGC Başkanı Derya Akbıyık, "Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak geleneksel hale getirdiğimiz kan bağışımızı gerçekleştirdik. Daha öncede kan bağışını gerçekleştirmiştik. Pandemide zor şartlar var. Kana olan ihtiyaç hiç bitmiyor ve acil ihtiyaç oluyor. Bizlerde Zonguldak'ta görev yapan gazeteci meslektaşlarımızla birlikte bugün kan bağışımızı gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kızılay Kan Merkezi Doktoru Hakan Çevik ise kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Çevik, şöyle dedi:

"Her zaman dediğimiz gibi kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Maalesef yaşanan pandemi sürecinde kan bağışı sayılarında bir düşme var ancak hastanelerdeki talepte devam ediyor. O yüzden Zonguldak Kızılay Merkezi olarak aralıksız olarak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar bu konuda farkındalık oluşturmak için siz basın mensupları ile beraber çalıştık. Bugünde sizler gelerek toplumda bir farkındalık oluşturuyorsunuz. Umarım bu tip organizasyonlar tüm kurum ve kuruluşlara örnek olur." - ZONGULDAK

Gazeteciler kan bağışladı
Gazeteciler kan bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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