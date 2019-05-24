Gazeteciler iftarda bir araya geldi

Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyetince gerçekleştirilen iftar programı basın mensuplarını bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen iftar programında 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, konuklarla tek tek ilgilendi. İftardan sonra konuşan Çakır, hep birlikte olmanın güzel bir duygu olduğunu ve herkesi burada görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

İftar programına 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve şehirde görev yapan gazeteciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA