Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı
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Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde polis arama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde polis arama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Soylu'nun suç duyurusuna istinaden, 21 Mayıs'ta başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sahibi olduğu Ataşehir'deki "İnternethaber" isimli iş yerine gitti.

Burada yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 2 akıllı telefon, 2 diz üstü bilgisayar ile bazı dijital materyallere el konuldu.

İçişleri Bakanı Soylu, gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık hakkında "hakaret", "iftira" ve "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" gerekçesiyle 19 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı
Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı
Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı
Gazeteciler Hadi ve Süleyman Özışık'ın iş yerinde arama yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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