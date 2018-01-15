"Gazeteciler gelmezse atlarım"

Gazetecileri görünce intihardan vazgeçti

SAMSUN - Samsun'da bir şahıs, intihar girişiminde bulunmak inşaat halindeki binanın 7. katına çıkarak, "Gazeteciler gelmezse kendimi aşağıya atarım" dedi.

Olay, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yaşar Çıta, boş bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis ve müzakerecinin ikna çabalarını geri çeviren Yaşar Çıta polislere, gazeteciler gelmezse kendisini aşağı atacağını söyledi. Olay yerinde itfaiye şişme yatak açarak tedbir aldı. Yürekleri ağza getiren şahıs, daha sonra haberciler gelince ikna edilerek binadan aşağıya indirildi.

"Evde su yok diye karım beni terk etti"

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Yaşar Çıta, "Benim psikolojim bozuldu. Çok borcum var. Maddi sıkıntılarım vardı. Maddi sıkıntılarımın çözülmesini istiyorum. 5 aydır kiramı veremedim. Elektrik ve suyum kapalı. Ben çay ocaklarında yüzümü yıkıyorum. Eşim evde su olmadığından beni terk etti" dedi.

Vatandaşlardan canlı yayın

Öte yandan, intihara teşebbüs eden Yaşar Çıta'yı izleyen meraklı vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmayı da ihmal etmedi.