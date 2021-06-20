Gazeteciler gece yarısı sınırda halay çekti
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Gazeteciler gece yarısı sınırda halay çekti

Gazeteciler gece yarısı sınırda halay çekti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

GAP Gazeteciler Birliği, huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde halay çekip oynadılar.

GAP Gazeteciler Birliği, huzur ve güvenin sağlandığı Hakkari'nin Çukurca ilçesinde halay çekip oynadılar.

Dostluk Köprüsü Projesi kapsamında Hakkari'ye gelen GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Başkan Vekili Hamit Özpolat ve farklı illerde görev yapan gazeteciler, ilk defa Çukurca ilçesini görme fırsatı buldular. AK Parti Hakkari İl Başkanı A. Mutalip Özek, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve Sanatçı Aydın Aydın'ın da eşlik ettiği gazeteciler, Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ve partililer tarafından karşılandı. Zap sofrasında bir araya gelen heyet, İlçe Kaymakamlığını ziyaret ettikten sonra tarihi taş evleri, butik otel, tarihi taş değirmen ve üs bölgelerde kurulan dinlenme tesislerini gezdi.

Gece geç saatlere kadar ilçeyi gezen gazeteciler, sanatçı Aydın Aydın'ın okuduğu türküler eşliğinde halay çekti. Burada bir açıklamada bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçenin batıda tanıtıldığı gibi olmadığını belirterek, Hakkari'de hayat olduğunu söylediler. Bir zamanlar vatandaşların gün batımında evlerine kapandığı ilçede insanların artık gece geç saatlere kadar dolaşabildiğini ifade eden Kıymaz, huzurun sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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