Gazeteciler Emniyet Müdürünü ziyaret etti
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Gazeteciler Emniyet Müdürünü ziyaret etti

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Gazeteciler Emniyet Müdürünü ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – 10 Nisan polis günü sebebi ile Düzce'de görev alan gazeteciler Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı ziyaret ederek, polis günlerini kutladı.

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DÜZCE(İHA) – 10 Nisan polis günü sebebi ile Düzce'de görev alan gazeteciler Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı ziyaret ederek, polis günlerini kutladı.

Düzceli Gazeteciler, 10 Nisan polis günü nedeni ile Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı Polis evinde ziyaret etti. Yerel basın temsilcileri ve ulusal haber ajanslarında görev yapan basın mensuplarının yer aldığı ziyarette, Mehmet Ali Akkaplan'ın nezdinde tüm polislerin 10 Nisan polis günü kutlandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akkaplan, basın mensuplarına teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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