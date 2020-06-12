Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi
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Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi

SİYASAL ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., mahkemeye sevk edildi.

Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi
12.06.2020 00:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:20

SİYASAL ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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