Gazeteciler Dükel ve Yıldız mahkemeye sevk edildi SİYASAL ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., mahkemeye sevk edildi.

SİYASAL ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 8 Haziran'da gözaltına alınan TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ve Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından sorgulanan Dükel ve Yıldız ile astsubay E.B., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA