Gazeteciler derneği ödüllerinde skandal gelişme Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından dağıtılan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri önceki gün açıklanmıştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından dağıtılan Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri önceki gün açıklanmıştı. Fotoğraf ödülü açıklandıktan sonra cemiyetin bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Çalıntı bir fotoğrafla yarışmaya katılan bir gazeteciye iyice araştırma yapılmadan ödül verilmesi tepkilere neden oldu. Cemiyet bugün yaptığı yazılı açıklama ile çalıntı bir fotoğrafla ödül verildiği bu nedenle Fotoğraf Ödülü'nü kazanan habercinin değiştiğini duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 41 yıldır verilen başarı ödüllerinde bu yıl bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Fotoğraf ödülünün kazanan olarak açıklanan Batman Çağdaş Gazetesi'nden Reşat Yiğiz'in "Define Avcılığı" fotoğrafının aslında AFP muhabiri Bülent Kılıç'a ait olduğu ortaya çıktı. Araştırılmadan verilen ödül ise geri alınarak ödülün asıl sahibi olan Fransız Haber Ajansı'ndan (AFP) Bülent Kılıç'a verildi. TGC üyesi olan Reşat Yiğiz'in ise üyelikten kesin ihraç talebiyle Onur Kurulu'na sevk edildi.

Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri 41 yıldır düzenlenmektedir. Bu yıl etik bir ihlalle karşılaşılmıştır, Fotoğraf kategorisinde Reşat Yiğiz Batman Çağdaş Gazetesi'nde 24 Aralık 2019'da yayınlanan "Define Avcılığı" fotoğrafıyla ödüle değer bulunmuştur. Ancak ödüllerinin açıklanmasının ardından Reşat Yiğiz'in yarışmaya aslında Fransız Haber Ajansı'ndan (AFP) Bülent Kılıç'a ait olan çalıntı bir fotoğrafla katılarak Seçici Kurulu yanılttığı anlaşılmıştır.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bu nedenle Reşat Yiğiz'in aldığı fotoğraf ödülünü iptal etmiş ve ödülün AFP'den Bülent Kılıç'a verilmesini kararlaştırmıştır.

TGC üyesi olan Reşat Yiğiz hakkında ise disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir. TGC Tüzüğü'ne, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'ne, meslek onuruna aykırı davrandığı, AFP'den Bülent Kılıç'ın emeğini hiçe saydığı ve kamuoyunu yanılttığı için kesin ihraç talebiyle Onur Kurulu'na sevk edilmiştir. İlk kez yaşanan bu etik sorun nedeniyle kamuoyuyla üzüntümüzü paylaşırız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA