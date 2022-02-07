Gazeteciler Derneği'nden Başkan Şahin'e ziyaret

Gazetecileri Belediye Hizmet Kampüsündeki makamında kabul eden Başkan Şahin, ziyaretinde kent gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başkan Şahin, gazetecilere görevlerinde başarılar dileyerek, Midyat Turabdin Gazeteciler ve Yazarlar Derneğinin ilçede kurulmuş olması dolayısıyla büyük bir eksikliğin giderilmiş olduğunu kaydetti.

Başkan Şahin, "Güzel bir birlik olmuş, mozaik gibi bir yapılanma yapmışsınız. Midyat basının bir çatı altında toplanması çok güzel, tebrik ediyorum. Hayırlı olsun bize düşen bir görev varsa, biz her zaman destek olmak bizim görevimizdir." Dedi.

Midyat'ın her yerini şantiye haline çevirdiklerini aktaran Şahin, "Birçok ilde bulunmayan Spor Kompleksini ilçemize kazandırdık. Yeni Kapalı Spor Salonu için çalışmalarımız devam ediyor. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yapılması ile ilgili yaptığımız girişimler sonuç verdi. İlçemize 20 Ünitelik bir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini kazandırıyoruz. Kültür ve Kongre Merkezini inşaatı hızla devam ediyor. Yakında Midyat Karayolları Bakımevi yerinde yapılacak Millet Bahçesinin yapıma başlıyoruz. Yöresel Ürünlerin coğrafi işaretini alıp tescilledik. 2020 yılında başvuru çalışmalarına başladığımız Midyat ve Çevresi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdi. Yeni Adliye Binasının inşaatı devam ediyor. Polis Evi bitmek üzere, bununla beraber Midyat'taki yatak sayısı artmış olacak. Kapalı Pazar yerinin inşaatı devam ediyor. Her mahalleye oyun parkları kurmaya çalışıyoruz. Yeni Otogar yapıyoruz. Eski otogar yerlerini otoparka çevireceğiz. Ayrıca toplu konutların yapılması ile ilgili girişimlerimiz var, inşallah olumlu bir netice alırız. Daha güzel ve yaşanılır bir Midyat için gece gündüz demeden çalışıyoruz. " Dedi.

Midyat Turabdin Gazeteciler Ve Yazarlar Derneği Başkanı Süleyman İş ise, gerçek işi gazetecilik olan üyelerle göreve geldiklerini belirterek, "Amacımız öncelikle kendi içimizde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Derneğimizde meslekten olan arkadaşlarımızla beraber yol yürümektir. İlçemizde görev yapan ulusal ve yerel gazeteler, televizyon ve diğer medya kuruluşlarının temsilcilerinden oluşuyor. Amacımız Midyat'ın sorunları konusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Midyat için yapılacak her türlü çalışmada olacağımızın bilinmesini istiyoruz." dedi.

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