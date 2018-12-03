Gazeteciler Cemiyetinden Vali Doğan'a Ziyaret

Antakya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Murat Berber ve cemiyet üyeleri, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Vali Doğan, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette, vatandaşlara hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve şeref olduğunu belirtti.

Hizmet yaparken mutlaka kamuoyuyla sağlıklı iletişimin olması gerektiğini ifade eden Doğan, "Biz yöneticilerin bu alanda en büyük yardımcısı basındır. Basının vermek istediğimiz mesajların doğru ve sağlıklı bir şekilde halka ulaştırmak gibi çok önemli bir görevi vardır." dedi.

AGC Başkanı Berber ise yerel gazeteler olarak yöneticilerin sesini halka duyurmaya ve köprü vazifesi görmeye devam edeceklerini kaydetti.