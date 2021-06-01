Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Özdemir'e Ziyaret
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Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Özdemir'e Ziyaret

Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Özdemir'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Özdemir'e ZiyaretNiğde Gazeteciler Cemiyeti'nin güven tazeleyen Başkanı Alpaslan Düzgün ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Gazeteciler Cemiyetinden Başkan Özdemir'e ZiyaretNiğde Gazeteciler Cemiyeti'nin güven tazeleyen Başkanı Alpaslan Düzgün ve yeni yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i makamında ziyaret etti. Belediye, basın ilişkileri ve gazetecilerin desteklenmesine yönelik gerçekleştirilecek çalışmaların konuşulduğu ziyarette şehrimizle ilgili çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Başkan Özdemir; "Şehrimizde faaliyet yürüten birçok ulusal ve yerel medya mensubumuz üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyor. Bizler hizmet veren tüm medya kuruluşlarımız ile birlikte Niğde'mizi tanıtmaya, belediyemizin çalışmalarını anlatmaya devam ediyoruz. Gazeteciler yaptığımız hizmetlerin kamuoyuna duyurulmasında oldukça önemli bir görev ifa etmekte bir kamu hizmeti görmektedirler. Yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Cemiyet çalışmaları ve yönetim kurulu hakkında bilgi veren Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Niğde Belediyesi'nin yerel basına verdiği destekler dolayısıyla Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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