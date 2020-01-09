Gazeteciler Cemiyeti 74'üncü yılını kutluyor

09.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:16

Gazeteciler Cemiyeti'nin 74'üncü kuruluş yıl dönümü ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir yazılı açıklamada bulunan Bilgin, çağdaş demokratik toplumlarda halkın gerek yönetime katılımı gerekse anayasayla korunan haber alma hakkının işlerliğinin ancak basın ve ifade özgürlüğüyle mümkün olabileceğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin Cumartesi akşamı verilecek bir resepsiyon ile kutlayacağını hem de Pazar günü geniş katılımlı bir konferansta Türk medyasının içerisinde olduğu durumun tartışılacağını açıklayan Bilgin, Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'de tutuklu ve hükümlü olarak 121 gazetecinin hapiste olmasının Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Gazeteciler Cemiyeti başkanı, "Basın ve ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'nin, dünya sıralamasında çok gerilerde bulunması esef vericidir. İfade ve basın özgürlüğünün kısıtlanması, gazetecilerin siyasi veya sermaye baskısıyla görevlerini özgürce yapabilme imkânından mahrum bırakılması, sayfaların, ekranların, haber portalları ile sair platformların kapılarının eleştiri hakkını kullanan veya haberleri belli bir siyasi bakış açısıyla kullanmayı reddeden meslektaşlarımıza kapatılması, günümüzün en ciddi sorunlarındandır" dedi.

Gazeteciler, özgür, tarafsız ve temel işlevi olan doğru ve zamanında haberlerle kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken, siyasetin ve siyasetçilerin karalama ve suçlama kampanyalarına muhatap olmamaları gerektiğini söyleyen Bilgin, "Gazeteciler ne siyasilerin, ne sermayenin ne de patronların insafına terk edilmemelidir. Bugün Türk basınının en temel sorunlarından biri sendikasızlaştırmadır, örgütsüzlüktür. İş güvencesine sahip olamayan, mesleki dayanışmadan yoksun ve ev kirası, çocuğunun okul ödentisi, taksitler sarmalında her türlü baskıya açık hale gelen gazeteciye sahip çıkmadan, elbette gazeteciliğe de sahip çıkılamaz" dedi.

Birleşmiş Milletler ve diğer birçok uluslararası kuruluşlar sıklıkla ve özellikle seçim dönemlerinde özgür basının demokraside oynadığı yaşamsal role dikkat çekmekte olduğunu hatırlatan Bilgin, "Hep söylendiği gibi, demokrasilerde şeffaf ve güvenilir bilgiye erişim şarttır. İfade özgürlüğü ve özgür basın, çağdaş, katılımcı, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazıdır," dedi.

Bilgin, Medya için Demokrasi (M4D) projesi çerçevesinde düzenlenen Medya Konferansı'na gerek önde gelen Türk medya mensuplarının, örgütlerinin, gerekse de Brüksel'den AB yetkilileri ve çok sayıda büyükelçinin de katılması beklendiğini kaydederek, "Bu konferans sırasında ayrıca Altan Öymen meslek ağabeyimize M4D Gazeteciler Cemiyeti Basın Onur Ödülü'nü takdim etme imkânı bulacağımız için kıvanç duyuyorum," dedi.

Kaynak: Bültenler