Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya
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Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya

05.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:33
Gazeteciler büyük bir hak kaybı ile karşı karşıya

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Küresel Gazeteciler Konseyi Gaziantep İl Temsilcisi İbrahim Ay, basın emekçilerinin 43 yıl önce kazandığı ve yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet hakkının, 1 hafta içerisinde mecliste bir çalışma yapılmazsa, kaybedilmek üzere olduğunu açıkladı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Küresel Gazeteciler Konseyi Gaziantep İl Temsilcisi İbrahim Ay, basın emekçilerinin 43 yıl önce kazandığı ve yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet hakkının, 1 hafta içerisinde mecliste bir çalışma yapılmazsa, kaybedilmek üzere olduğunu açıkladı. Milletvekillerine çağrı yapan Ay, 506 sayılı yasaya ivedilikle geri dönülmesini talep etti.

Basın emekçilerinin çalışma koşullarının yıpratıcılığı nedeniyle erken emeklilik sağlayan yasanın 1977 yılında getirildiğini anımsatan İbrahim Ay, "43 yıl önce verilen bu hak, 506 sayılı yasaya eklenen bir maddeyle 2008'de iptal edilmiş, uzunca bir mücadele sonrasında 2013 yılında yeniden getirilmişti. Ancak, Anayasa Mahkemesi (AYM), 2013 yılında getirilen düzenlemeyi, haksızlığa neden olduğu gerekçesiyle açılan davada iptal etmiş, TBMM'ye yasal düzenleme için 9 ay süre tanımıştı. Bu süre, 14 Kasım 2020'de doluyor" açıklamasını yaptı. 2013 yılında yapılan düzenlemede de, basın emekçilerinin mağdur edildiğini hatırlatan Başkan İbrahim Ay, "O düzenlemede, 90 gün olan fiili hizmet süresi 75 güne, 5 yıl olan erken emeklilik hakkı 3 yıla indirildi. Fiili Hizmet Süresinden yararlanmak ise basın kartı taşıma şartına bağlandı. Yani sosyal haklarımız budandı. Buna da razı olmuşken, şimdi tamamen kaybetmekle karşı karşıyayız" dedi. TBMM çatısı altındaki tüm siyasi partilerin ve milletvekillerinin, basın emekçilerinin uğradığı bu haksızlığı gidermesi yönünde destek vermesini isteyen Ay, bir hafta içerisinde yasal bir düzenleme yapılmadığı takdirde, binlerce basın emekçisinin yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkını kaybedeceğine dikkat çekti. Bu mağduriyetin giderilmesi için hem Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak hem de Uluslararası basın meslek örgütü olan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) olarak destek arayışında olduklarını belirten İbrahim Ay, "43 yıl önce kazanılmış bu hakkımızı kaybetmeden, ivedilikle 506 sayılı yasa dönemindeki düzenlemeye geri dönülmesini talep ediyoruz. Gaziantep ve bölge milletvekillerimizin bu konuda bizlere destek vereceği umudunu taşıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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