Gazeteciler Basın İlan Kurumu'nun Toplanmasını Bekliyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın İlan Kurumu'na (BİK) 12 üyenin atanmasıyla ilgili imzaladığı kararnamenin 18 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından basın sektörü BİK Genel Kurulu'nun bir an önce toplanarak sıkıntılara çözüm getirmesini bekliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın İlan Kurumu'na (BİK) 12 üyenin atanmasıyla ilgili imzaladığı kararnamenin 18 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından basın sektörü BİK Genel Kurulu'nun bir an önce toplanarak sıkıntılara çözüm getirmesini bekliyor
DailyMotion.com - Güncel