Gazeteciler Basın İlan Kurumu'nun Toplanmasını Bekliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gazeteciler Basın İlan Kurumu'nun Toplanmasını Bekliyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın İlan Kurumu'na (BİK) 12 üyenin atanmasıyla ilgili imzaladığı kararnamenin 18 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından basın sektörü BİK Genel Kurulu'nun bir an önce toplanarak sıkıntılara çözüm getirmesini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Basın İlan Kurumu'na (BİK) 12 üyenin atanmasıyla ilgili imzaladığı kararnamenin 18 Şubat tarihli Resmi Gazete'de yayınlamasının ardından basın sektörü BİK Genel Kurulu'nun bir an önce toplanarak sıkıntılara çözüm getirmesini bekliyor

DailyMotion.com - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Basın İlan Kurumu, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title