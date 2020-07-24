Gazeteciler, Basın Bayramını gökyüzünde kutladı Gazeteciler, Basın Bayramını gökyüzünde kutladı Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan gazeteciler, Basın Bayramını 1700 metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçarak, gökyüzünde kutladı.

Gazeteciler, Basın Bayramını gökyüzünde kutladı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde görev yapan gazeteciler, Basın Bayramını 1700 metre yükseklikteki Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçarak, gökyüzünde kutladı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda Fethiye'de görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla, 1700 metre yükseklikteki Babadağ'da kahvaltıda buluştu. Kahvaltı sonrasında basın mensupları yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte Babadağ'dan tandem (ikili) uçuş yaparak, Ölüdeniz manzarası eşliğinde, gökyüzünde '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını' kutladı.

Düzenlenen kahvaltılı etkinliğe Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Fethiye Gazeteciler Derneği Başkanı Osman Baykuş, Muğla İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Hürmüz Seda Köktener, FTSO Başkan Yardımcısı Kemal Hıra, FTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İbrahim Erdem, FTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Tufan, Ramazan Dim, Halil İbrahim Öztürk, Şevket Süreyya Gürol, FTSO Genel Sekreteri Ezgi Kullukçu ile Fethiye'de görev yapan çok sayıda ulusal ve yerel basın mensubu temsilcisi katıldı.

FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, kahvaltıda yaptığı konuşmada katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek, "24 Temmuz 1908 tarihinde, Meşrutiyetin ilanıyla, Türk basınından sansürün kaldırılmasının 112'inci yıl dönümünde, Gazeteciler ve Basın Bayramı' nda siz basın emekçisi dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

Basının, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Çıralı, "Basın içinden geçtiğimiz bilgi ve teknoloji çağında çok daha önemli hale geldi. Halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlama görevini tarafsızlık ilkesiyle kişilik haklarına saygı çerçevesinde özveriyle yerine getiren siz basın emekçilerimize Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak teşekkür ederiz. Yerel basının dinamik olması bölgemizin tanıtılması, sorunlarının dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında bizlere ciddi katkı sağlamaktadır. Özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde üyelerimizin ve Odamızın sesinin duyurulmasında verdiğiniz destek dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.

Halk sağlığını tehdit eden küresel salgının önlenmesi için alınan tedbirler nedeniyle Fethiye ve Seydikemer bölgesinde ticari hayatın durduğunu hatırlatan Başkan Çıralı, şöyle devam etti: "Bu süreçte, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde pandemi sürecindeki gelişmeleri, alınan tedbirleri üyelerimiz adına yakından takip ettik ve üyelerimizi sizlerin de desteği ile kesintisiz bilgilendirdik. Üyelerimizden bize ulaşan sorun ve önerileri bekletmeden anında üst kuruluşumuz TOBB aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik. Pandemi süreci öncesi bölge olarak 2020 Turizm sezonu ile ilgili ciddi hedeflerimiz vardı. Dijital alandaki tanıtımlara ağırlık vermenin yanı sıra uluslararası fuarlara katılım sağlayarak bölgemiz için tanıtım atağı yapmayı planlamıştık. 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasında Hollanda'da gerçekleştirilen Utrecht Seyahat ve Turizm Fuarında ve Şubat ayındaki EMITT fuarında bölgemizi etkili şekilde tanıttık. Almanya (Berlin) Rusya (Moskova) İngiltere (Londra) ve Çin fuarlarına hazırlanıyorduk ki Covid-19 salgını nedeniyle fuarlarla birlikte hepsi iptal oldu. Hiç kuşkusuz ki bölgemiz ekonomisi açısından bu süreçte yarası en zor sarılacak sektörümüz turizm sektörü. Şimdi yeni bir dönemdeyiz, "Yeni Normal" adı verilen bu süreci iyi yönetmeliyiz. Sizlerin de aracılığıyla doğru bilgilendirme ile maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgını kontrol altında tutabilirsek, çok daha iyi günlerin bölgemizi ve ülkemizi beklediğine inanıyorum. Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayatın en kısa zamanda normale dönmesi en büyük temennimiz."

"Babadağ'a 2020 yılı bitmeden teleferik ile çıkılacak"

Pandemi sürecine rağmen Ölüdeniz'den sonra Türkiye'nin tanıtım yüzü olan Babadağ'ın gerdanlığı Teleferik Projesi'nin ara vermeden devam ettiğini ifade eden Çıralı, projenin inşaatında gelinen nokta hakkında bilgi vererek;

"2020 yılı sona ermeden başlangıç noktası 226 rakımlı seyir terasından, 10 kişilik kabinlerle Ölüdeniz, Fethiye, Adalar, havanın açık olduğu zamanlarda Rodos adasını seyrederek Babadağ'a çıkacağız. 1200 rakım ara istasyona 9 dakikada, devamında 1700 rakım varış istasyonuna 14 dakikada ulaşacağız. Saatte 1500 kişi aşağı yöne, 1500 kişi de yukarı yöne seyahat edebilecek. Sistem, talep olması halinde gece ve gündüz çalışabilecek.1200 rakımda inşaat çalışmaları devam ediyor. 1200'de restoran, kafe, anfi tiyatro, atlayış pisti gibi mekanlar yer alıyor. Şu an bulunduğumuz 1700 rakımda restoran- kafenin yanı sıra mescit, atlayış pisti, 1800 pistine giden telesiyej, wc, 1900 pistinde restoran kafe, atlayış pistleri, orman gözetleme kulesi, anıt olacak. Halen inşaatı devam eden teleferik çıkış istasyonu 226 rakım hariç 1200/1700/1800/1900 rakımlarda elektrik mevcut. 226 -1200 arası taşıyıcı halat montajı işi devam ediyor. İşin yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Kalkış istasyonunun yerini değiştirilmesiyle belki Teleferik Projemizin tamamlanması biraz gecikti ama teleferik daha rantabl ve değerli hale geldi. Babadağ Teleferik projesi, bölgemizde turizmin 12 aya yayılmasında çok ciddi bir itici güç olacak. Küresel salgının ardından bu sürecin daha da hızlanacağına inanıyorum. Bölgemiz artık deniz-kum-güneş eksenine dayalı bir turizm anlayışını aşarak bir üst noktaya çıkıyor. Artık misafirlerimiz bölgemize gelmişken Babadağ'dan yamaç paraşütü yapmayacak, yamaç paraşütü yapmak için özel olarak Babadağ'a gelecekler. Sizlerin aracılığıyla herkesi Babadağ'dan yamaç paraşütü ile uçma heyecanını ve keyfini yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Basın mensupları teleferik tesislerini gezdi"

Geniş katılımlı kahvaltının ardından Başkan Çıralı, basın mensuplarıyla 1700 ve 1800 rakımdaki sosyal tesisleri ve teleferik binası inşaatını gezerek, projede gelinen son durum hakkında bilgi verdi. Maske kuralına özen göstererek toplu fotoğraf çekilmesinin ardından basın mensupları yamaç paraşütü uçuşu için hazırlıklara başladı. Daha sonra basın emekçileri yamaç paraşütü pilotlarıyla birlikte Babadağ'dan tandem (ikili) uçuş yaparak, Ölüdeniz manzarası eşliğinde, gökyüzünde '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını' kutladı.

Belcekız Plajı'na inişin ardından FTSO'nun etkinliği ve uçuş hakkında konuşan basın mensuplarından Ali Rıza Akkır, "Basınımız için bu özel günde Babadağ 1700 metre pistinden Ölüdeniz'e doğru adeta kanatlandık. Çok güzel bir uçuştu. Buraya tatile gelenlerinde yapmak istediği yamaç paraşütü eşsiz bir deneyim. Çok güzel bir manzara var. Haberlerimizde bunu sık sık konu ediyoruz, ama deneyimi yaşadığımız zaman kuracağımız cümleler daha güzel oluyor. İlk kez uçan arkadaşlarda vardı. Çok heyecanlı ve güzel bir etkinlik oldu. Bizde makinelerimizle uçtuk ve eşsiz Ölüdeniz manzarasını havadan görüntüledik" dedi.

İhlas Haber Ajansı Fethiye Muhabiri Murat Yalçın ise, "Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı'nın bizlere çok büyük sürprizi oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Daha önce uçmuştum ancak üzerinden yıllar geçti. Biraz korku ve heyecan vardı. Ama çok güzeldi. Yamaç paraşütü firmasındaki arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Muhabirler olarak biz hep aşağıdan yukarı bakıyorduk. Bu kez yukarıdan aşağıya bakma fırsatımız oldu. Manzara muhteşemdi" diye konuştu.

Tüm gazetecilerin basın bayramını kutlayan yamaç paraşütü işletmecisi Hakan Koral ise "Öncelikle pandemi dönemi çok zorlu bir 3 ay geçirdik. Tüm turizm sektörü olarak gerekli tüm önlemleri aldık. Turizm sektörü için yamaç paraşütü Fethiye'nin olmazsa olmazı. Bu yüzden çok daha titiz ve dikkatli çalışıyoruz. Tüm halkımızı Babadağ'a güven içinde yamaç paraşütü yapmaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA