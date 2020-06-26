Gazeteciler adliye önünde birbirine girdi Gazeteciler adliye önünde birbirine girdi Adıyaman Adalet Sarayı önünde gazeteciler ve yakınları tekme tokat birbirine girdi.

Gazeteciler adliye önünde birbirine girdi

ADIYAMAN - Adıyaman Adalet Sarayı önünde gazeteciler ve yakınları tekme tokat birbirine girdi.

Sosyal medya hesapları devrinden dolayı aralarında husumet olduğu öğrenilen gazeteciler, Adıyaman Adalet Sarayı önünde karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan gazeteciler burada kavga etmeye başladı.

Gazeteciler ve yakınları tekme tokat birbirine girdi. Yumruklar ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı çevredekiler vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Adliye önünde bulunan jandarma ekipleri kavgaya karışanları ayırmasıyla kavga sona erdi.

Kavgaya karışan Anadolu Ajansı Muhabiri O.P. ile yerel medya mensubu gazetecilerin darp raporu aldığı öğrenildi.

Polisin konuyla alakalı soruşturması sürüyor.

Kaynak: İHA