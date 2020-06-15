Gazeteci-yazar Hakkı Devrim, ölümünün 4. yılında anılıyor Türk basınının usta isimlerinden gazeteci-yazar Hakkı Devrim'in ölümünün üzerinden 4 yıl geçti.

Türk basınının usta isimlerinden gazeteci-yazar Hakkı Devrim'in ölümünün üzerinden 4 yıl geçti.

İstanbul'da yaşlılık ve kanser nedeniyle 15 Haziran 2016'da 87 yaşında hayatını kaybeden Devrim, 4 yıl önce ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Kilyos'taki aile mezarlığında defnedilmişti.

Levent Afet Yolal Camisi'nde, Hakkı Devrim için düzenlenen cenaze töreninde sanat, siyaset ve edebiyat dünyasının önemli isimleri katılarak basın camiasının usta ismi için son görevlerini yerine getirmişti.

Arkadaşı yazar Doğan Hızlan, cenaze törenindeki konuşmasında Hakkı Devrim'in Türkçe'ye çok önem verdiğini, yanlış kullanımlara ve terimlere daima meydan okuduğunu belirterek, "Kimseye ağır bir söz söylemeden ama buna karşılık eleştirmenin de nasıl olduğunu gösterdi. Bence bugün birçok kişiye de onun yazdıkları örnek olmalıdır." demişti.

Birlikte program yaptıkları arkadaşı, televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen, Devrim'in ölümünün ardından, "Lülüş aramızdan ayrıldıktan sonra fazla yaşamayacağını düşünürdük, arkadaşları dostları olarak. Yine de 8 yıl yaşadı. Gülseren Hanım'la olan ilişkisi çok özel bir ilişkiydi. 60 yıllık arkadaşları var, iki entelektüel. Onun geçip gitmesinden sonra hakikaten çok zor bir hayat oldu Hakkı Ağabey için. Gülseren Hanım, Hakkı Ağabey, kızları Zeynep, oğulları Serdar, çok güzel çocuklar yetiştirdiler, çok iyi anneanne, dede oldular." ifadelerini kullanmıştı.

Hakkı Devrim kimdir ?

Hakkı Devrim, aslen Kastamonulu bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de 1929 yılında doğdu. Babası Tapu Müdürü Ruhi Bey'in memuriyeti nedeniyle Anadolu'nun çeşitli illerini küçük yaşta görme imkanı bulan Devrim, ilkokulu Şehzadebaşı'nda, orta öğrenimini Behçet Necatigil, Faruk Nafiz Çamlıbel gibi önemli şairlerin de öğretmenlik yaptığı Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamladı.

Devrim, 1951'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, öğrencilik yıllarında İstanbul Radyosu'nda söz ve temsil yayınlarında reji asistanı olarak çalıştı.

Üniversite okurken tanıştığı Servet-i Fünun dergisi kurucularından Ahmet İhsan Tokgöz'ün torunu Gülseren Hanım ile evlendi. Bu beraberlikten iki çocuğu oldu.

Hakkı Devrim gazeteciliğe 1952'de Son Saat'teki röportaj yazarlığı ile başladı. Tercüman, Havadis, Yeni Sabah gibi önemli gazetelerde farklı görevlerde çalışan Devrim, uzun yıllar Yeni Sabah'ta Sabiha Deren mahlasıyla "Fısıltı" isimli köşenin yazarlığını yaptı.

Devrim, "Lülüş" diye seslendiği eşi Gülseren Hanım'ı, 2008'de kanser hastalığından kaybetti.

Meydan Larousse Ansiklopedisi'nin genel yayın müdürlüğünü yaptı

Yassıada duruşmaları gibi dönemin önemli olaylarına tanıklık eden Hakkı Devrim, Meydan dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Hakkı Devrim, Meydan Larousse Ansiklopedisi'nin genel yayın müdürlüğünü yaptı. 1973 yılında arkadaşlarıyla Kaynak Yayınlar Kitabevi'ni kurdu.

Devrim, Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi, Başlangıcından Bugüne Dünya Tarihi, Elörgüsü Ansiklopedisi, Meydan Larousse gibi kaynak kitaplara imza attı. 1980'de gazeteciliğe bir süre ara verip tavuk çiftliği işine giren Devrim, kısa süre sonra Doğan Yayın Grubu ile gazeteciliğe döndü.

Hakkı Devrim, Milliyet, Posta ve son olarak Radikal'deki köşesi ile birlikte Doğan Grubu Yayın Konseyi, Aydın Doğan Vakfı Mütevelli Heyeti ve Doğan Kitapçılık Yayın Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Hakkı Devrim, CNN Türk'te "Hakkıyla sohbet", "Günbegün" ve NTV'de Mirgün Cabas ile "Günlerin Getirdiği" programını sundu. Devrim, Okan Bayülgen'in sunduğu Medya Kralı programındaki daimi konuk olarak geniş kitlelerce tanındı.

"Türkçe'yi kendi haline bırakmışız"

Medyadaki Türkçe kullanımı konusunda meslektaşlarına televizyon programları ve gazetedeki köşesiyle yol gösterici olmaya çalışan Hakkı Devrim, TRT'de katıldığı bir programda, Türkçe'ye sahip çıkılması gerektiğini şu sözlerle anlatmıştı:

"Bir dil imla kılavuzunda, yüzde 100'e yakın bir mutabakata varmamışsa işe başlamamıştır. Kendi haline bırakmışız, bakımsız bir toprak gibi. Çalılar çırpılar içinde, sel sularıyla iğrilmiş, yamulmuş, terk edilmiş bir toprak gibi Türkçe."

Kaynak: AA