NEVŞEHİR (Habermetre) - Gazeteci Yazar Behçet Alkan'İleri Karakol' İsimli Kitabını İmzaladı

Nevşehir'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kitap Fuarı'nın bugünkü konuk yazarı Behçet Alkan oldu.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kitap Fuarı'nın konuğu olan gazeteci Behçet Alkan, imza günü düzenledi.

Savaş muhabiri olarak görev yaptığı Suriye'de karşılaştığı olaylar ve savaşa dair izlenimlerini paylaştığı İleri Karakol Türkmen Dağı adlı kitabını imzalayan Alkan, kitapseverlerle sohbet etti.

Çıra Yayın Grubu tarafından oluşturulan stantta yoğun ilgi ile karşılaşan Alkan, konuya meraklı olanların sorularını da yanıtladı.

Afganistan, Arakan, Batı Afrika, Somali, Kenya ve Suriye'de görev yapan Alkan, Anadolu Ajansı'nın Nevşehir Bürosundaki görevinin yanı sıra aynı kurum adına savaş muhabiri olarak çeşitli coğrafyalarda görev yaptı.

Alkan, fuarın düzenlenmesini sağlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve yetkililere teşekkür etti.

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