Gazeteci-yazar Ahmet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyatı Vakfının kurucusu gazeteci-yazar Ahmet Kabaklı, vefatının 20. yılında Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine, Kabaklı'nın ailesi ve sevenlerinin yanı sıra edebiyat dünyasından isimler katıldı.

Törende, "Şeyhül Muharririn" unvanını taşıyan Ah­met Ka­bak­lı'nın yeğeni Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, şunları söyledi:

"Kabaklı Hoca hepimizi rahle-i tedrisatından geçiren, ailemizin büyüğü. Kabaklı Hoca'nın yeğeni olmak çok zor bir şey. Çünkü ona hep layık olmaya çalışmak durumundayız. Yapacağımız her iş, atacağımız her adım bize onu hatırlatıyor yeğenleri olarak. Ahmet Kabaklı, ben alperenlerle beraber büyüdüm diyecek kadar tarih içinde ve tarihe yön verecek kadar da bilgi, birikim ve duygu yoğunluğuna sahip. Onun yeğenleri olmakla övünüyoruz. Gurur duyuyoruz. Onun bize vasiyeti var, Türk Edebiyatı Vakfını yaşatmak. Bunu da elimizden geldiği kadar yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin."

Ahmet Kabaklı'nın yeğeni Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı böyle büyük bir şahsiyeti kaybetmenin üzüntüsünü her an içinde taşıdığın ifade ederek, "Türkiye için kayıp, bizim ailemiz için zaten kayıp. Öyle bir insanın, fikir adamının, fikir babasının bugün olsa sevineceğini tahmin ediyorum. Bugünkü memleket hali hoşuna giderdi diye biliyorum. En azından onun düşüncelerini öyle yorumluyorum ben şahsım adına. O, bugünlere ulaşmanın temel taşlarını atan adam. Makalelerinde, yazılarında devamlı sosyal medyadaki yorumlar bize yol gösteren diye bahsedilen Ahmet Kabaklı Hoca. Tabii herkese, onu sevenlere sabırlar diliyorum ve onun gibi insanların çoğalmasını istiyorum. Allah milletimize zeval vermesin. Onun açtığı yolda ilerlemeye biz yeğenleri olarak devam etmeye çalışıyoruz. Öyle bir insanın bizim ailemizden çıkması bizim için ayrıca bir onur meselesi." diye konuştu.

Servet Kabaklı'nın oğlu Burak Kabaklı da "Kabaklı Hoca'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 20. seneyi devriyesi bu sene. Bir vakıf insanıydı. Bizler de onun açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz. Türk Edebiyatı Vakfını, Ahmet Kabaklı Hoca'nın fikirlerini, hayata bakış açısını devam ettirip yeni nesillere nakletmeyi kendimize görev edindik." ifadelerini kullandı.

"Bu nesilde o ve onun gibileri çok arıyoruz"

Eğitimci ve yazar Hayati İnanç, Ahmet Kabaklı'nın en az üç neslin yol göstericisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tesirini kelimelerle ifade etmek cidden zor. Onu okumadan gün geçirmezdik. En az on beş yılımız böyle geçti. Kitaplarının tadı damağımda. Herhalde hayat böyle yaşanmalı. Vefatından sonra da yaşıyor. Bizi burada bir araya getiriyor. Hayat güzel olunca, ihlasla ve samimiyetle tamamlanınca ardından da tesirleri devam ediyor sadakayı cariye gibi. Ders almamız gerekir. Hatırlamamız gerekir. İmrendim doğrusu. Biz gidince ne olacak diye insan düşünüyor. Biraz gecikmiş olarak yeğeni Merhum Servet Kabaklı'yla tanıştım. Türk Edebiyatı Vakfıyla temaslarımız, orada konferanslarımız oldu. Geciktiğime üzüldüm. Ama kısmet işte. Yollar nerede kesişecek bilinmiyor. Allah gani gani rahmet etsin. Bu nesilde o ve onun gibileri çok arıyoruz. Kanaat önderliği yapacak, sığınak olacak, teselli olacak, dalgalanan ruhlarımıza liman olacak Ahmet Kabaklı gibi üstatları çok arıyoruz."

İnanç, sözlerini "İyi ki onlar geldiler geçtiler bu fani dünyadan. Eserlerini bıraktılar. Peşi sıra şimdi bize düşen de bizden daha genç 20-40 yaş genç olanlara bir şekilde o lezzeti tattırmak, o heyecanı nakletmek. Ne kadar yapabildiğimizi bilemiyorum. Mahsun ve mahcubuz ama boş durmaya da izin yok. Ahmet Kabaklı gibi üstatlarımızın yaşadığı bir ülkede yoruldum, vazgeçtim diyemezsiniz. Yarın yüzlerine bakacağız." ifadeleriyle noktaladı.

Ahmet Kabaklı, açıklamaların ardından Türk ve Doğu Türkistan bayrakları asılı kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okunarak, dualarla anıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı