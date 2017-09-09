Gazeteci-Yazar Abdulkadir Selvi: "Yazıcıoğlu Suikast ile Ortadan Kaldırıldı"

6. Sivas Kitap Günleri kapsamında düzenlenen söyleşide konuşan Gazeteci-Yazar Abdulkadir Selvi, Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğradığı suikastla ortadan kaldırıldığını söyledi.



Gazeteci-Yazar Abdulkadir Selvi, 6. Sivas Kitap Günleri'nde okurları ile buluşarak, kısa bir söyleşi yaptı. Selvi, Sivaslı olan Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikast sonucu ortadan kaldırıldığı düşüncesini yineleyerek, "Hiç helikoptere binmeyen birisinin helikoptere binmesi, ağır kış şartlarında oraya gitmesi, orada eğitim uçuşu yapan askeri uçaklarla ilgili radar bilgilerinin uzun süre verilmemesi, ısrarla helikopterin düştüğü yerin tam karşı yönün aranması ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterine ve naaşına ulaşıldığının açıklanmasından bir gün önce oraya bir askeri keşif heyetinin gitmiş olması, helikopterdeki kayıt yapan cihazların teknisyenler tarafından ustalıkla sökülmesi ve kaybedilmesi. Hemşehrimiz İsmail Güneş'in çabalarına rağmen ısrarla tespit yapılmak yerine aramaların farklı yerlerde yapılması kuşkulu noktalar" dedi.



"Neden suikast ile ortadan kaldırıldı?"



Selvi, Yazıcıoğlu'nun neden suikast ile ortadan kaldırıldığı sorusunun cevabını suikast sonrası yaşanan gelişmelerde aramak gerektiğini belirterek, "Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasetinde bir iktidar adayı değildi. Kendisi ile de çok yakından tanıştığım için biliyorum. Bir istikrar unsuruydu. Özellikle 28 Şubat sürecinde süreci doru okuyup değerlendiren birisiydi. Muhsin Yazıcıoğlu neden suikast ile ortadan kaldırıldı sorusuna suikast ile ortadan kaldırıldıktan sonra Türkiye'de neler yapılmak istendi cephesinden baktığımda daha iyi cevap bulacağız" diye konuştu.



Selvi, yaşasaydı Yazıcıoğlu'nun 15 Temmuz gecesi elinde bayrağı ile darbe girişimine karşı duracağının altını çizerek, "15 Temmuz gecesi yaşasaydı bayrağını alırdı Sivas'ta ise Sivas meydanında olurdu. İstanbul'da ise Boğaziçi Köprüsü'nde olurdu. Ankara'da ise Meclisin önünde olurdu" şeklinde konuştu.



Konuşmasının ardından Sivas Valisi Davut Gül, Selvi'ye plaket takdim etti. - SİVAS