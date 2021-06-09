Gazeteci Uygur'un en mutlu günü

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recai Uygur, Ülkü Kızılkaya ile dünya evine girdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli Recai Uygur, Ülkü Kızılkaya ile dünya evine girdi. Erzurum Valisi Okay Memiş çiftin nikah şahitliğini yaptı.

Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler personeli Recai Uygur, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Olimpiyat Park'ta düzenlenen sade bir törenle hayatını Ülkü Kızılkaya ile birleştirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, nikah şahitliğini yaptığı törende çifti tebrik ederek, mutluluklar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı