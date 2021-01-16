Gazeteci Uğuroğlu'na saldırıda 4 kişi serbest (2)

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIGazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı ile ilgili nöbetçi mahkemece serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı olayı ile ilgili nöbetçi mahkemece serbest bırakılan D.K, S.K, A.A. ve O.K.Y.'ye, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza atma adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Şüphelilerin, emniyetteki verdikleri ifade de ortaya çıkarken, Uğuroğlu'nu tanımadıklarını, aralarında geçen tartışma sonrası darp ettiklerini söyledikleri belirtildi.Özkan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı