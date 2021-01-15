Gazeteci Uğurluoğlu'na saldırı anı kamerada
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Gazeteci Uğurluoğlu'na saldırı anı kamerada

15.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:07
Gazeteci Uğurluoğlu'na saldırı anı kamerada

yazar Orhan Uğurluoğlu, evinin önünde sopalı saldırıya uğradı.

yazar Orhan Uğurluoğlu, evinin önünde sopalı saldırıya uğradı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansırken, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gazeteci- yazar Orhan Uğurluoğlu, evinin önünde otomobiline bineceği sırada arkadan gelen 4 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Uğurluoğlu'nu sopayla darbeden saldırganlar, otomobille olay yerinden kaçtı. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Hastaneye kaldırılan Uğurğuoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda darp yaraları bulunduğu belirlendi.

SALDIRGANLARDAN 3'Ü GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, saldırganlardan 3'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "15 Ocak 2021 günü saat 14.00 sıralarında Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Orhan Uğuroğlu ikametinin önünde fiziki saldırıya uğramıştır. Ekiplerimizce yapılan çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 3'ü yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekle birlikte konuyla ilgili tahkikat çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Görüntü dökümü

------------------Saldırı anı (güvenlik kamerası)

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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