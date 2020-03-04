GAZETECİ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI
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GAZETECİ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde gözaltına alındı.

04.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:53
GAZETECİ TERKOĞLU GÖZALTINA ALINDI

 Odatv Sorumlu Müdürü , ekiplerince erken saatlerde gözaltına alındı. 

Terkoğlu hakkında Odatv haber sitesinde yapılan bir haberden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı alındığı öğrenildi. Barış Terkoğlu, sabah erken saatlerde gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 


Kaynak: DHA

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