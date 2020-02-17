Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak
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Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Devlet Hastanesinde 4 gündür yaşam savaşı veren ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın ailesi organlarını bağışladı.

17.02.2020 18:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:25
Gazeteci Tankaya'nın organları umut olacak

'nın ilçesi Devlet Hastanesinde 4 gündür yaşam savaşı veren ve beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın ailesi organlarını bağışladı. Organ bağışı konusunda çok duyarlı olduğu ve ailesine organlarını bağışlamaları konusunda vasiyeti bulunduğu öğrenilen gazeteci Hakan Tankaya'nın organları hastalara umut olacak.

14 Şubat 2020 tarihinde Manisa'nın ilçesinde trafik kazası geçiren ve ağır yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 46 yaşındaki Hakan Tankaya'nın beyin ölümü gerçekleşti ve acılı ailesine iletildi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yapan ve Salihli'de kaza geçiren Tankaya'nın ailesi vasiyet üzerine organ bağışında bulundu. Hastanede resmi işlemlerin ardından Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi.Tankaya'nın organları uygun isimlere nakledilecek.

(İHA)

Kaynak: İHA
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