Gazeteci Sevim Gözay'ın ölüm nedeni belli oldu
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Gazeteci Sevim Gözay'ın ölüm nedeni belli oldu

14.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:49
Gazeteci Sevim Gözay'ın ölüm nedeni belli oldu

SON DAKİKA... Gazeteci Sevim Gözay 48 yaşında hayatını kaybetti. Gazeteci Sevim Gözay, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Gözay'ın 2021'e girmeden önce, "Daha iyi bir yıl olsun hepimize, sağlık ve afiyetle" şeklinde tweet attığı öğrenildi. Peki ölümüyle herkesi yasa boğan Sevim Gözay kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

Gazeteci Sevim Gözay'ın ani vefatı meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.& ;

HENÜZ 48 YAŞINDAYDI

Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30'da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. 48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Sevim Gözay kimdir?& ;

19 Aralık 1972 doğumlu olan Sevim Gözay, 1993 yılında girdiği medya sektöründe birçok yapımda kamera arkasında çalıştı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak 'Dr. Stress', 'Canlan Biraz', yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 'Sabah Şekerleri', 'Hi-Fi', 'Netiket', yönetmen-seslendiren olarak 'İstanbulART', sunucu-editör olarak 'Şehrin Rengi', 'Dizikolik', 'Bazıları Sıcak Sever' ve 'Artist' programlarını ekrana taşıdı.

Kaynak: Snob Magazin

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