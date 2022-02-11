CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer aldı.

FARKLI ŞİKAYETLER BİRLEŞTİRİLDİ

SAVUNMASINA YER VERİLDİ

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTIĞI"

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇUNDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İKİ BAKANA YÖNELİK DE CEZA İSTENDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel