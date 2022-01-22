Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden... - Haberler
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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden...

Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı.

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinden ötürü İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sarıyer'deki evinden gözaltına alındı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Sarıyer, 3. Sayfa, Haber

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