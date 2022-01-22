Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi - Haberler
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Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi

Gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği sözler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş hakkında, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık sonrasında, suçun işlendiği televizyon kanalının Sarıyer'de olmasından dolayı soruşturmayı yetkisizlik kararı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermişti. Kabaş, hakkındaki soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Kabaş, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

cumhurbaşkanı, Sedef Kabaş, Cumhuriyet, Hakaret, 3. Sayfa, Haber

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