Gazeteci Sebiha Arslan "Kalp Ucu Datça" isimli kitabını imzaladı

Gazeteci yazar Sebiha Arslan'ın Datça'yı anlattığı "Kalp Ucu Datça" isimli kitabı için imza günü düzenlendi.

Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda okuyucuları ile buluştu. Çok sayıda kitapseverin ilgi gösterdiği etkinlikte okuyucularıyla sohbet eden Arslan, kitabını imzaladı.

Kitabında, Datça'nın tarihini, kültürünü, mistik havasını aktaran Arslan, ilçenin sosyal yaşamı ve kişilere dair anlatımlar ile anılarını da paylaşıyor.

İlçede 11 yıl önce yayın hayatına başlayan Datça Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği ve sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini yapan Arslan, muhabirlik, sayfa editörlüğü ve grafik tasarımı da yapıyor.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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