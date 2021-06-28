Gazeteci Recep Çilingir hayatını kaybetti

Magazin gazeteciliğinin usta isimlerinden Recep Çilingir, hayatını kaybetti. İşte Çilingir'in ölüm nedeni...

Deneyimli gazeteci Recep Çilingir, geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirmişti.

Bir süredir Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nda yaşam mücadelesi veren Recep Çilingir'den kötü haber geldi.

Tüm müdahelelere rağmen kalbi çalıştırılamayan gazeteci Recep Çilingir hayatını kaybetti. Çilingir'in ani vefatı ailesini ve magazin camiasını yasa boğdu.

Recep Çilingir son yıllarda medya sektörünün yanı sıra işletmecilik alanında da faaliyet gösteriyordu.

Kaynak: Snob Magazin