Gazeteci Özel'e Plaket

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, ilçede Anadolu Ajansı'na (AA) haber üreten serbest haberci Ahmet Özel'e, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çektiği fotoğraf için plaket verdi.

Başkan Toksoy, 5. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali'nin kapanış konuşmasında, festival boyunca İlk Kurşun'u, narenciyeyi, konuştuklarını ancak, ilçeyi başka bir yönüyle tanıtan Ahmet Özel'i de unutmadıklarını belirtti.

Özel'in hareketin ilk günü hilal görünümündeki ay ile F-16 uçağının gök yüzünde buluşma anını fotoğrafladığını ve bunun medyada geniş yer bulduğunu hatırlatan Toksoy, Özel'i başarılarından ötürü kutladı.

Toksoy, Özel'e teşekkür plaketi ile fotoğrafın çerçevelenmiş halini hediye etti.