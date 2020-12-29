Gazeteci Osman Çiftçi'nin acı günü
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Gazeteci Osman Çiftçi'nin acı günü

29.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:31
Gazeteci Osman Çiftçi'nin acı günü

Gazeteci Osman Çiftçi ve Hakan Çiftçi'nin halası Selver Doğan hayatını kaybetti.

Gazeteci Osman Çiftçi ve Hakan Çiftçi'nin halası Selver Doğan hayatını kaybetti.

Gazeteci Osman Çiftçi ve Hakan Çiftçi'nin halası Selver Doğan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Doğan'ın cenaze namazı Hulusi akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Doğan'ın cenazesi Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Cenaze namazına Doğan'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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