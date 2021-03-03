Gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesi, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına tazminat ödeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına bağış yapıldığı iddiası üzerine açılan davada, gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesinin, vakfa 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına bağış yapıldığı iddiası üzerine açılan davada, gazeteci Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ gazetesinin, vakfa 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi.

Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan vakıf avukatı Abdullah Demirhan, ilgili haberde kullanılan ifadelerde müvekkilinin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "2018 faaliyet raporu" diye bir raporun olmadığını anlattı.

Bu durumun istenilen cevap yazılarında da sabit olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanının bir televizyon konuşmasında, böyle bir ödeme yapılmadığını söylediğini aktaran Demirhan, bu haberin müvekkilin kişilik değerlerine aykırı olduğunu kaydetti.

Orhan Uğuroğlu ile Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'nin avukatı da faaliyet raporunun olduğunu ve bunun seçim öncesi yayınlandığını savundu.

-Karar

Kararını açıklayan mahkeme, Uğuroğlu ve Yeniçağ gazetesinin Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın avukatı Abdullah Demirhan, 31 Ocak 2019'da Yeniçağ gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu'nun, "Erdoğan ailesine rekor bağış" başlıklı yazısında hiçbir belgeye ve somut delile dayanmaksızın müvekkil olan vakfın onur ve haysiyetini kırıcı ifadeler kullandığını belirterek, Orhan Uğuroğlu ve Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ hakkında 100 bin lira tazminat davası açmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş