Gazeteci Oğuz Güven'in Yargılanmasına Başlandı

Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, sitenin resmi Twitter hesabından atılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweeti nedeniyle 10,5 yıla kadar hapis istemiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Sanık Güven savunmasında, "Gazetecilik merak ve şüphesiyle hareket ettik. 10 kişinin bile göremeyeceği sürede tweeti sildirdim" dedi.



Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından yargılanmasına başlandı.



İstanbul 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Oğuz Güven ve avukatları katıldı. İddianame kabul kararının okunmasının ardından sanık Oğuz Güven'in savunmasına geçildi.



Sanık Güven, haberin sunulduğu tweette neden 'biçti' kelimesinin kullanıldığını anlatmak için mahkeme heyetine flash bellek sunarak bazı görüntüler izletmek istediğini söyledi.



Kazaya ilişkin görüntülerin izlenmesinin ardından ifadesine başlayan sanık Güven, "Gördüğünüz üzere tüyler ürperten bir kaza yaşanmış ve Başsavcı kamyonun altında ezilerek yaşamını yitirmiştir. Sunduğum görüntülerde, Başsavcının ölüm haberi geldiğinde attığımız bir tweet vardır. İlk tweetimiz saat 10.00'da 'Başsavcı ve koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi, kazaya karışan kamyonun kaçtığı bildirildi' şeklindeydi. Daha sonra ajansın ilk FETÖ iddianamesini düzenleyen savcı olduğu haberi gelince arkadaşlara bu şekilde düzeltmelerini söyledim. Tam o sırada kamera görüntülerinin geldiği söylendi. Hep beraber izledik. İzleyince arkadaşlar 'Kamyon resmen biçmiş' dedi. Bunun üzerine bu başlığı kullanmayı uygun gördük. Gazetecilik merak ve şüphesiyle hareket ettik. Daha sonra da yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir anlam düşüklüğü yaşandı. Bir kasıt veya istem yoktur. 52 saniye kadar sonra bu hatayı gördüm ve 10 kişinin bile göremeyeceği sürede tweeti sildirdim. Beraatime karar verilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.



İfadenin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, kovuşturmanın genişletilmesi talebi yoksa esas hakkında mütalaada bulunmak için dosyanın kendisine gönderilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, varsa kovuşturmanın genişletilmesi taleplerinin bildirilmesini, yoksa dosyanın mütalaa için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.



İddianameden



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi Twitter hesabından Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in vefatının ardından atılan "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" tweetine dikkat çekilmişti.



Başsavcı Alper'in vefatına ilişkin haberin aktarılmasında 'İlk FETÖ İddianamesi', 'Biçti' şeklinde ibarelerle silahlı terör örgütünün eylemlerinin meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği belirtilmişti. Güven'in 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' ve 'Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak' suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Oğuz Güven, söz konusu tweet nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 15 Mayıs 2017 tarihinde çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesinin ardından, sanık Güven, 14 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilmişti. - İSTANBUL