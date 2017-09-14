Gazeteci Oğuz Güven Hakim Karşısına Çıktı (2)

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçesiyle hakkında "Terör örgütünün propagandasını yapmak" ve "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçlamasıyla dava açılan Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasına başlamadan önce kazaya ilişkin haber görüntülerini heyete izleten Oğuz Güven, başlık atılmasında gazetecilik merak ve şüphesiyle hareket ettiklerini söyledi. Güven, internet medyasındaki rekabetin getirdiği acelecilikle hatalar olabileceğini belirterek "Yanlış anlaşılmaya yol açılabilecek bir anlam düşüklüğü yaşanmıştır. Kasıt, istem yoktur. 52 saniye sonra bu hatayı gördüm, sildirdim" dedi.



İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Oğuz Güven katıldı. Güven savunmasına başlamadan önce Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne trafik kazasına ilişkin haber görüntülerini izletmek istediğini belirtti. Talebin kabul edilmesi üzerine Güven'in sunduğu görüntüler duruşma salonunda izlendi.



"BİR KASIT YOKTUR"



Güven, "Gördüğünüz gibi insanın tüylerini ürperten bir kaza yaşanmış. Başsavcı kamyonun altında ezilerek maalesef yaşamını yitirmiştir. İlk tweet saat 10.00'da 'başsavcı ve koruma polisi trafik kazasında yaşamını yitirdi' şeklindeydi. Daha sonra ajanstan ilk FETÖ iddianamesini düzenleyen savcı olduğu haberi gelince arkadaşlara bu şekilde düzeltmelerini istedim. Tam o sırada kamera görüntülerinin geldiği söylendi. Hep beraber izlendi. İzleyince 'kamyon resmen biçmiş' dedi arkadaşlar. Bunun üzerine bu başlığı kullanmayı uygun gördük. Gazetecilik merak ve şüphesiyle hareket ettik. İnternetin getirdiği rekabet ve hız faktörü dikkate alındığında 'aracı' kelimesi unutulmuştur. Bu kelime unutulduğundan bir yanlış anlaşılmaya yol açabilecek bir anlam düşüklüğü yaşanmıştır. Bir kasıt, istem yoktur. 52 saniye sonra bu hatayı gördüm, sildirdim" dedi.



BERAATİNİ TALEP ETTİ



Söz konusu silinen başlığın haberde kullanılmadığını belirten Güven, "İddia edildiği gibi Gülen cemaati propagandası yapmak istesek haber içerisinde örgüt olarak bahsetmezdik" diyerek daha önceki yazılarına bakılsa FETÖ ile nasıl mücadele ettiğinin görüleceğini vurguladı. Güven, bir gün sonra kazayla ilgili haber yapan gazetelerin başlıklarını da göstererek "Görüldüğü gibi kazadan 8-9 saat sonra çıkan gazetelerde 'kağıt gibi ezdi', 'biçti' kelimeleri kullanılmıştır. Onlara neden dava açılmadı. Nedense ben tutuklandım" dedi. Bir diğer suçlamanın gazetede yayımlanan Kandil röportajlarını twitter hesabında paylaşmak olduğunu belirten Güven, çözüm sürecinin olduğu günlerde PKK'lılar ile çeşitli kurumlarca birçok röportaj yapıldığını da ifade ederek beraatini talep etti.



DURUŞMA ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, varsa kovuşturmayı genişletme talebini aksi halde esas hakkındaki görüşünü hazırlaması için dosyanın savcıya verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde atılan tweet nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Oğuz Güven, 15 Mayıs'ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanna iddianamede, meydana gelen trafik kazasına ilişkin haberin aktarılmasında "ilk FETÖ İddianamesi", "biçti" şeklinde ibarelere yer verilerek FETÖ silahlı terör örgütünün eylemleri meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği ileri sürüldü. Ayrıca "facebook ve twitter hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nin lideri kadrosuna ait tehdit, şiddet içerikli açıklamaların paylaşılarak örgütün eylemlerinin meşru gösterilmek istendiği, bu şekilde şüphelinin yaptığı paylaşımların basın özgürlüğü kapsamında kalmadığının anlaşıldığı" öne sürüldü. Oğuz Güven hakkındaki iddianameyi kabul eden İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Haziran'da tahliyesine karar vermişti. - İstanbul