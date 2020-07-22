GAZETECİ  NECDET DOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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GAZETECİ  NECDET DOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HÜRRİYET Gazetesi'nin yazı işleri müdürlerinden Necdet Doğan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

GAZETECİ  NECDET DOĞAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
22.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 22.07.2020 17:53

 HÜRRİYET Gazetesi'nin yazı işleri müdürlerinden Necdet Doğan, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 

Hürriyet Gazetesi'nin yazı işleri müdürlerinden Necdet Doğan (63) bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Doğan için bugün Karacaahmet Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi Sema Doğan, kendisi gibi gazeteci olan kızı Damla Doğan, ağabeyi Nevzat Doğan ve ablası Şehnaz Doğan taziyeleri  kabul etti. 

Törene Hürriyet Gazetesi Yayın Direktörü Emre Oral, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Emre İskeçeli, Hürriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmenleri Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer ve Hürriyet Gazetesi eski yöneticilerinden Fikret Ercan başta olmak üzere çok sayıda meslektaşı Doğan ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cenazeye çelenk gönderdi.

"MUTFAĞIN EN İYİ AŞÇILARINDAN BİRİSİYDİ"Uzun yıllar Doğan ile birlikte çalıştıklarını dile getiren arkadaşı Fikret Ercan, "Necdet ile 20 yıla yakın bir birlikteliğimiz oldu. Aynı ekibin bir parçasıydık. Biz yazı işlerine mutfak deriz biliyorsunuz. Mutfağın en iyi aşçılarından birisiydi Necdet. Çok temkinli, araştırmacı, gazetecilik öğrencilerine örnek gösterilecek bir insandı. Bizim zaman zaman cazibesine kapılıp 'Harika iş' dediğimiz işleri 5 dakika sonra Necdet'in, 'Hayır o iş öyle değilmiş, doğrusu bu' diyerek değiştirdiği çok iş gördük. Bazen de hiç önemli değilmiş gibi görünen bir iş için, yaptığı araştırma ve incelemeden sonra 'Bakın dediğim gibi çıktı' derdi ve o işi ertesi gün manşet olarak görebilirdiniz. Gerçekten, her gazetenin mutfağına gerekli bir arkadaşımızdı" dedi. 

"HEM ÇOK İYİ BİR GAZETECİ HEM ÇOK İYİ BİR İNSANI UĞURLUYORUZ"Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Gökçe Aytulu ise, "Bütün gazetecilerin ve Hürriyet ailesinin başı sağ olsun. Necdet Doğan çok önemli bir isimdi. Gerek yazı işleri yaklaşımı, gerek gazetecilikteki detaycılığı ile çok önemli bir isimdi. Bunun dışında da çok iyi bir insandı. Bugün hem çok iyi bir gazeteciyi hem de çok iyi bir insanı uğurluyoruz. Bütün gazetecilerin başı sağ olsun" şeklinde konuştu. 

Necdet Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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