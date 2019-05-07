Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Musa Baş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte bir çok yerel gazetede spor muhabirliği yapan Baş, 30 Nisan'da geçirdiği beyin kanaması sonucu Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Baş, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Baş'ın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprak, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, meslektaşları ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA