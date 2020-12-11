Gazeteci Murat Solmaz son yolculuğa uğurlandı
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Gazeteci Murat Solmaz son yolculuğa uğurlandı

11.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:47
Gazeteci Murat Solmaz son yolculuğa uğurlandı

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Murat Solmaz'ın (49) cenazesi defnedildi.

Sakarya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Murat Solmaz'ın (49) cenazesi defnedildi.

Uzun yıllar Sakarya'da farklı basın kuruluşlarında görev yapan ve bir süredir kanser tedavisi gören Solmaz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybetti.

Solmaz için Arifiye Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sezai Matur, Marmara Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sakarya Gazeteciler Birliği Başkan Vekili Müjdat Çetin, siyasi partilerin temsilcileri ve Solmaz'ın meslektaşları katıldı.

Helallik alınmasının ardından kılınan namaz sonrası Solmaz'ın cenazesi, Bilecik'in Bayırköy beldesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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