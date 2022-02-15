Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı - Haberler
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Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gazeteci Murat Ağırel ve Barış Pehlivan serbest bırakıldı

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için...

LİBYA'da şehit olan MİT mensubunun cenaze töreni haberinde kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin yargılandıkları davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan Barış Pehlivan ve 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Murat Ağırel öğle saatlerinde cezalarının infazı için götürüldükleri cezaevinden akşam saatlerinde serbest bırakıldılar.

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Murat Ağırel, bugün kesinleşen cezalarının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişlerdi. İnfaz Savcılığı'nca işlemleri tamamlanan iki gazeteci öğle saatlerinde polis eşliğinde Silivri Kapalı Cezaevine götürüldüler. Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gazetecinin serbest bırakıldığını duyurdu. Avukat Ersöz, kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk edilen iki gazetecinin burada kovid tedbirleri kapsamında tahliye edildiklerini belirtti.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

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