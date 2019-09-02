Gazeteci Müge Anlı kimdir, kaç yaşında?

02.09.2019 14:44

Her bölümü olay olan Müge anlı ile Tatlı Sert, yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yaptı. Programda kayıplar bulunuyor ve üstü örtülen olaylar aydınlatılıyor. Gazeteci ''Müge Anlı nereli, kaç yaşında?'' soruları okuyucular tarafından araştırılıyor. Müge Anlı kızı, hayatı, biyografisi…

MÜGE ANLI KİMDİR?

Başarılı gazeteci ve sunucu Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İhsan Anlı olan sunucu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

MAGAZİN PROGRAMIYLA TELEVİZYONCULUK KARİYERİNE BAŞLADI

Televizyon hayatına ilk olarak magazin ile başlayan Anlı, yine magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığı ''Dobra Dobra'' adlı program yaptı. Bir sezonun ardından aynı programa Düdek, Cenk Eren'le FOX'ta, Anlı ise Pakize Suda'yla Kanal D'de devam etti. Atv'de 2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı. Programa, kaybettiği yakınlarını arayanlar katılıyor ve cinayetler aydınlatılıyor. 2010'da ise daha önceden Sinan Çetin'in yürüttüğü ''Film Gibi'' adlı programla aynı formatta ''Müge Anlı ile Mektubunuz Var'' programını Atv'de sundu. Son olarak 2019 yılının yaz aylarında da ''Güven Bana'' yarışmasını sundu.

Usta gazeteci 2008'de, 1993 yılında evlendiği gazeteci Burhan Akdağ'dan boşandı.Bu evlilikten 1 kızı dünyaya geldi.